Уже действуют новые правила провоза наличных через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных физлицами через границу. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, предупреждает ФТС. Справка подается вместе с пассажирской таможенной декларацией.

Подойдут также документы, оформляемые банками при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, получении кредита, документы о наследовании, дарении и др.

Подтверждение нужно для борьбы с отмыванием денег – таможенники ловят курьеров наличных.

Если подтверждающих документов нет, а сумма превышает указанный лимит, через границу пассажира не пропустят.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.