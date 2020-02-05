Осторожнее с кредитами. Массово страдают ИП и физлица от новой схемы мошенников

Центробанк выявил новую схему работы кредиторов-мошенников, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

Как стало известно, кредиторы выдают средства гражданину или ИП, а затем пропадают на длительный период времени, пишет «РГ». При оформлении кредита оговаривается процентная ставка, пени и сумма долга. Затем кредитор может пропасть на неопределенный срок. В итоге должник, который рассчитывал погасить всю сумму быстро, не может этого сделать. Конечно, по условиям договора процентная ставка растет, бытро увеличивая задолженность.

Как отмечает Лях, спустя какое-то время кредиторы появляются, но только лишь для того, чтобы подать в суд на должника с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Представитель Центробанка уточнил, что любое взыскание задолженности через суд в пользу «черных» кредиторов запрещено. Однако часто при этом заключается не кредитный договор, а договор гражданско-правового характера, как между двумя физическими лицами. Также Лях пояснил, что ряд мошеннических организаций маскируются под законно действующие компании, ведущие деятельность под надзором Банка России.

Черные кредиторы в основном промышляют на юге страны, а также на Урале и в Центральном федеральном округе.