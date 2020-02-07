Как иностранцу платить НДФЛ при продаже квартиры в России

Гражданину Германии по наследству досталась квартира в России, которую он продал. Как считать налог и платить его, спросил он у ФНС.

Ведомство напомнило, что между Россией и Германией заключено Соглашение об избежании двойного налогообложения, согласно которому в данной ситуации доходы, получаемые резидентом Германии от отчуждения недвижимого имущества, подлежат налогообложению на территории РФ.

Для нерезидентов в РФ ставка НДФЛ составляет 30 %.

Иностранному гражданину следует сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог.

ФНС в письме № БС-3-11/453@ от 23.01.2020 разъяснила, что декларацию можно направить почтой с описью вложения, а также через личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.

Также с помощью сервиса ФНС можно заполнить платежный документ. Осуществить уплату налогов, находясь за границей, позволяет сервис «Уплата налогов картой иностранного банка». С его помощью можно уплатить налоги, если плательщик постоянно проживает и работает за границей, и у него нет карты российского банка. При этом в данном случае наличие ИНН является обязательным.