Изменение разрешенного вида использования земли не прерывает срок владению ее для целей НДФЛ

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения и более (в общем случае 5 лет, в ряде случаев — 3 года).

По общему принципу минимальный предельный срок владения исчисляется с даты государственной регистрации права собственности.

В соответствии со статьей 44 Земельного кодекса РФ право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный участок, по иным основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством.

При этом разрешенное использование земельного участка относится к числу дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества. Внесение в реестр прав на недвижимость дополнительных сведений об объектах недвижимости не влечет за собой переход, прекращение, ограничение прав и обременение объектов недвижимости.

Добавим, что опасения автора запроса в Минфин вполне понятны. Дело в том, что с продаже земли в части срока владения ею не все так просто, как с другой недвижимостью.

К сожалению, по мнению налоговиков, разделение участка на части обнуляет рок владения землей. В итоге с продажи земли затребуют налог, даже если вы владели ею десятки лет.

В данном случае у гражданина были лишь изменение разрешенного использования участка, но он решил перестраховаться, уточнив мнение Минфина на этот счет.