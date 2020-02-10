Что Кремль ждет от Мишустина. Нам рассказывают американцы

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что правительство Михаила Мишустина сможет в ближайшее время обеспечить подъем экономики, который в свою очередь позволит поднять уровень жизни населения. Эти надежды связаны с целью увеличить рейтинг «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабмину, пишет Lenta.ru.

Российское руководство, как пишет агентство, надеется на сохранение подконтрольного ему конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций. Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

В правительство Мишустина, которое было сформировано в январе после отставки кабмина Дмитрия Медведева, вошел, в частности, экономист Андрей Белоусов, занявший пост первого вице-премьера. Он известен как сторонник увеличения государственных инвестиций, писала «Русская служба Би-би-си», и был автором одного из майских указов Владимира Путина, согласно которому российская экономика должна к 2024 году обогнать немецкую.

Путин в январском послании Федеральному собранию анонсировал пакет мер социальной поддержки населения: расширение программы материнского капитала, развитие образования и здравоохранения.