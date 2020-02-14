100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта

В стране могут ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием. Возрастной порог очередного паспорта предлагают поднять до 60–65 лет. Обращение с такой инициативой ушло министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет NEWS.ru.

Автор предложения депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров отмечает, что сейчас срок действия паспорта бессрочен после оформления в 45 лет. Вместе с тем из-за постоянного роста продолжительности жизни, изменения пенсионного законодательства и других процессов такая практика устарела. Внешний облик человека в 45 лет и в момент его выхода на пенсию значительно отличается — возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

«Таким образом, для человека создаются гипотетические трудности при его идентификации органами государственной власти: ведь помимо фотографии во внутренних российских паспортах не предусмотрено иных биометрических методов распознавания», — говорится в обращении министру.

При этом первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский полагает, что реализация инициативы увеличит бюрократическую нагрузку и расходы для граждан.

«Людей такого возраста у нас много. Это такой новый цикл оформления документов. Шестьдесят пять лет — это возраст, которого достигают очень многие граждане. Это где-то под 100 миллионов человек пройдёт через процедуру. В этом смысле это дополнительная работа, дополнительные расходы. Я за то, чтобы минимизировать расходы людей на всякого рода формальности», — пояснил Рязанский изданию.