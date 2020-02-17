Большинство клерков годами не видят прибавки к зарплате

Недавно мы рассказывали историю жителя Тюмени, который отсудил у своего бывшего работодателя почти 5 млн. рублей индексации.

В фирме была хорошая зарплата, платили премии, бонусы и т. д, но вот оклады несколько лет не индексировали. Суд встал на сторону работника, присудив ему кругленькую сумму.

Его примеру уже жаждут последовать другие граждане. Роструду уже задают вопросы «А мне можно также?».

А мы задали вопрос нашим читателям о том, как в их организациях обстоят дела с индексацией зарплаты.

Как показали результаты опроса, основная масса работников уже и забыли о существовании такого явления как индексация зарплаты. Повышения в компании не было ни разу за последние много лет. Цены растут, а зарплаты все те же.

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Еще 13 % опрошенных в этом году остались с прежней зарплатой, хотя в прошлые годы работодатель проводил индексации.

19 % наших читателей получили прибавку, но крайне незначительную.

И только 3 % опрошенных заявили, что зарплаты неплохо выросли. Порадуемся за них.

Напомним, при обсуждении поправок в Конституцию, прозвучало, в том числе, предложение включить в основной закон статью, предусматривающую регулярную индексацию зарплаты работников.

Это будет звучать так:

«В РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».

Владимир Путин это предложение одобрил.