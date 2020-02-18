Пример безобразия, которое чинят силовики над бизнесменами

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал про очередное экономическое уголовное дело, которое тянется годами без толку.

В сентябре 2016 года следственное управление УМВД по Приморскому краю возбудило уголовное дело против руководства «Славянского судоремонтного завода». Без видимых перспектив расследование тянется уже четвертый год. Что же там за история? ? В конце 2014 года пограничное управление по Приморскому краю решило отремонтировать военный корабль. Определили цену работы, выставили госконтракт на электронный аукцион.

«Славянский судоремонтный завод» – один из крупнейших на Дальнем Востоке в своей отрасли. Тысяча рабочих, солидная производственная база. Заказ получили – работу выполнили. В срок, без претензий от заказчика. Но тут следственное управление выдвигает версию, что стоимость работ была завышена подрядчиком больше чем на 70 миллионов рублей. И возбуждает дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ – хищение в особо крупном размере. А ведь цену работ устанавливал именно заказчик, и она в процессе не менялась! И читаем статью 710 ч.1 Гражданского кодекса: экономия средств подрядчиком при качественном выполнении работ и при твёрдой цене контракта хищением являться не может. Генеральный директор завода Якимчук обратился за экспертизой в Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности.

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Там подтвердили: действия сотрудников завода полностью соответствуют требованиям закона при исполнении гособоронзаказа. Что интересно, в марте 2017 года к делу привлекли должностное лицо пограничного управления Приморского края.

Однако в его действиях состава преступления следователи не обнаружили, а вот уголовное преследование сотрудников завода продолжается до сих пор!

Напомним, что Госсовет намерен смягчить уголовное преследование бизнесменов.