Новые разъяснения Роструда о ненормированном рабочем дне

Роструд дал пояснения по некоторым вопросам ненормированного рабочего дня.

Так, ведомство обращает внимание работодателей на то, что ненормированность не означает, что работники могут перерабатывать норму времени постоянно. Привлекать их к труду сверх нормы можно только эпизодически — не чаще трех раз в неделю.

Кроме того, Роструд напоминает, что нельзя устанавливать ненормированный рабочий день инвалидам II группы. Для таких работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю. Значит, они не могут работать в режиме ненормированного времени.