Если загранкомандировка сорвалась из-за долгов сотрудника, ее нельзя учесть в расходах

Сотрудника отправили в загранкомандировку. Купили ему билету, оплатили гостиницу. Но через границу его не пропустили. Оказалось, что он невыездной по причине наличия долгов.

Но ведь компания уже потратилась. Можно ли включить в расходы траты на несостоявшуюся командировку?

Нет, ответила ФНС в письме № СД-4-3/1352@ от 29.01.2020.

На основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на командировки.

При этом расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Затраты, относимые к расходам на командировки, должны быть связаны с состоявшейся командировкой сотрудника, носящей производственный характер.