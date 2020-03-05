ФНС рекомендует холдингам не экономить на налогах

Служба обращается к ресторанным сетям с указанием платить налоги правильно. Пока неформально.

Крупные рестораторы утверждают, что налоговики требуют от них объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, в холдинги, которые будут платить НДС. В Федеральной налоговой службе поясняют, что борются с недобросовестным «дроблением бизнеса» (по материалам Коммерсантъ).

Суть претензий налоговиков – дробление бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки. И, как выясняется, претензии предъявляются не ко всем, поскольку бывают и случаи оправданного дробления. Но именно когда сеть ресторанов состоит из десятков одинаковых компаний, с упрощенной системой налогообложения, то тут еще удивительно, что пока им предлагают одуматься.

Могли бы начать повторять судьбу сети «Тарас Бульба», и ее владельца, которого, кстати, решили в очередной раз посадить.