Самозанятым «физикам» больничный не светит. ИП – если заплатят взносы

ИП-самозанятые при желании могут застраховаться в ФСС и получать оплату больничных. А вот у самозанятых физлиц такого права нет.

То есть ИП могут стать застрахованными лицами, если захотят, а просто физлица – не могут, даже если захотят.

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане), не подлежат регистрации в ФСС в качестве страхователей, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивающих за себя страховые взносы.

Об этом сообщает ФСС.

При этом физлица, зарегистрированные в качестве ИП, вправе добровольно вступить в правоотношения по ОСС на ВНиМ, вне зависимости от применения ими НПД.

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Дело в том, что в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ адвокаты, ИП, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы и ряд других категорий граждан подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если они добровольно вступили в правоотношения с ФСС и уплачивают за себя страховые взносы.

Физлица-самозанятые, не имеющие статус ИП, в этот список не входят, поэтому они не могут платить добровольные взносы, чтобы в дальнейшем иметь право на выплату пособий.

Напомним, что физлица и ИП на НПД могут вступить в добровольные правоотношения с ПФР – уплачивать взносы, чтобы накапливать стаж и баллы для будущей пенсии.