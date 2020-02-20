Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

Давайте откровенно: сейчас у нас в стране никто не понимает, сколько конкретно он будет получать пенсии. Сложные системы расчетов, надбавок, льгот - формулы, формулы, формулы. А еще и новый спецрежим для самозанятых. Путаницы только прибавилось, ведь они не платят страховые взносы. И что дальше? Обелился, начал платить НПД и "Здравствуй, бедная старость?".

В сегодняшнем посте решил разобрать, как налог на профессиональный доход повлияет на будущую пенсию самозанятых.

Налог без взносов

Самозанятые платят налог по ставке 4 % при получении дохода от физлиц и 6 % при получении дохода от юрлиц и ИП.

Согласно статье 146 Бюджетного кодекса РФ часть уплаченного налога зачисляется в фонд медицинского страхования (37 %), а часть (63 %) — в региональный бюджет.

Добавлю, что так разделяется сам налог, ничего сверх него платить не надо.

Таким образом, самозанятые в отличие от индивидуальных предпринимателей не платят фиксированные взносы.

Для многих это является решающим фактором при выборе статуса.

Однако в данном случае работает формула:

Нет взносов = нет стажа для пенсии и баллов

Пенсия без стажа

Как известно, размер пенсии напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов. Но пока опустим этот размерный вопрос и поговорим о как таковом праве на пенсию.

Дело в том, что право на страховую пенсию не наступает автоматически при достижении пенсионного возраста. Оно зависит еще от двух критериев — стажа и баллов. Чтобы получить право на страховую пенсию, надо будет иметь за плечами минимум 15 лет стажа и хотя бы 30 наработанных баллов, количество которых, в свою очередь, зависит от суммы уплаченных взносов.

Допустим, мужчина всю жизнь пробыл в статусе самозанятого или же еще недолго поработал по трудовому договору, но к 65 годам стажа или баллов у него меньше нормы. На какую пенсию он сможет рассчитывать? Только на социальную.

При этом оформить социальную пенсию можно только через 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста. То есть у мужчин право на такую пенсию наступит в 70 лет, у женщин — в 65 лет.

Размер социальной пенсии устанавливается государством. Сейчас он составляет 5283,84 рублей в месяц.

Как заработать право на пенсию

Если самозанятый параллельно где-то работает по трудовому договору, вопрос будущей пенсии стоит для него менее остро, ведь взносы за него отчисляет работодатель, у самозанятого идет стаж и какие-никакие баллы.

Если самозанятый уже является пенсионером, то вопрос отсутствия при НПД стажа и баллов для него тоже неактуален.

А вот остальным самозанятым при желании можно добровольно формировать свои пенсионные права.

Чтобы пополнить свой ИЛС стажем и баллами, самозанятым необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплатить взнос.

Сколько взносов платить

В Федеральном законе № 167-ФЗ прописаны минимальная и максимальная суммы добровольных пенсионных взносов. Для обычных физлиц и для плательщиков НПД они немного различаются.

Для самозанятых добровольный взнос принят равным фиксированным взносам ИП.

В 2020 году минимальный взнос 32 448 рублей.

Можно уплатить и меньшую сумму, но тогда в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

Максимальный размер страховых взносов рассчитывается исходя из 8 МРОТ и ставки взносов.

В 2020 году максимальный взнос 256 185,60 рублей.

Платить взносы можно одной суммой или частями в течение года. Оплата должна быть осуществлена до 31 декабря.

КБК — 39210202042061000160 — Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии.

Как стать самозанятым-добровольцем

Если вы решили платить взносы в счет будущей пенсии, сначала надо зарегистрироваться в ПФР — добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Для этого в ПФР по месту жительства нужно представить:

заявление о регистрации;

сведения, подтверждающие факт постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД (полученные посредством мобильного приложения «Мой налог»).

После подачи заявления ПФР зарегистрирует самозанятого и выдаст ему уведомление о регистрации.

Как считают стаж

Страховой стаж для самозанятых добровольцев начнет отсчитываться от даты подачи ими заявления.

При этом стаж также зависит от суммы уплаченных взносов.

Даже если заявление подано в начале года (или даже в предыдущем году), но до 31 декабря самозанятый заплатил взносы в сумме, меньшей установленного минимума, в стаж ему засчитают не весь год. ПФР высчитает стаж пропорционально уплаченным взносам.

Таким образом за 1 год пенсионного стажа в 2020 году самозанятый должен заплатить 32 448 рублей.

Как считают баллы

Давайте посчитаем, сколько баллов для пенсии получит самозанятый в случае уплаты добровольных взносов.

На количество баллов влияет три параметра:

размер уплаченных взносов;

предельная база для начисления взносов, которая на каждый год разная и устанавливается Правительством;

тариф взносов, который сейчас составляет 22 %.

Формула расчета баллов следующая:

ИПК = (ДЗ/22*16)/206 720 * 10,

где

ДЗ — добровольные взносы;

22 % — общий тариф взносов;

16 % — индивидуальная часть тарифа;

206 720 руб. — взносы по индивидуальному тарифу от предельной базы (1 292 000 * 16 %)

Таким образом, уплатив минимальный размер взносов (32 448 руб.), самозанятый получит 1,142 балла. Уплатив максимальный размер взносов (256 185,60 руб.), самозанятый получит 9,013 баллов.

Какая пенсия будет

Итак, мы подсчитали баллы. А сколько это в рублях?

Стоимость балла каждый год разная. Из года в год она растет на коэффициент индексации. Законом она установлена на период до 2024 года.

Но мы не будет забегать вперед, прогнозировать будущую инфляцию и т.д.

Посчитаем прибавку к пенсии в ценах этого года. В 2020 году стоимость балла установлена в размере 93 рубля.

Соответственно, добровольно уплатив минимальные взносы, самозанятый заработает 106 руб. 21 коп. (1,142*93) будущей пенсии. Добровольно уплатив максимальные взносы, самозанятый заработает 838 руб. 21 коп. (9,013*93) будущей пенсии.

При расчете страховой пенсии к той части, которая рассчитана исходя из баллов, суммируется фиксированная выплата, которая, например, в 2020 году составляет 5 686,25 руб.

Как было сказано выше, для приобретения права на пенсию гражданину надо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.

Таким образом, если самозанятый решает ежегодно уплачивать лишь минимальные взносы, он в среднем должен платить их 26 лет (30/1,142). Тогда в свои 60/65 лет она/он приобретет право на страховую пенсию.

Если самозанятый решает ежегодно уплачивать максимальные взносы, он в среднем должен платить их всего 3 года (30/9,013). Тогда в свои 60/65 лет она/он приобретет право на страховую пенсию (конечно при условии, что 15 лет стажа будет также наработано).

Если же самозанятый вовсе не захочет добровольно платить взносы в ПФР и стажа и баллов от его другой трудовой деятельности будет недостаточно, то, как было сказано, он сможет выйти на пенсию на 5 лет позже своих ровесников. И пенсия будет не страховая, а социальная.

Пенсия ИП & пенсия самозанятых

В чем принципиальное различие порядка формирования пенсии ИП и пенсии самозанятых? Исключительно в моменте добровольности.

Для ИП взносы на ОПС — это обязанность, отказаться от которой невозможно, даже если ИП уже является пенсионером и зарабатывать право на пенсию ему не надо, так как оно уже заработано.

Для самозанятого уплата взносов — это его право. Хочу плачу, хочу не плачу. Каждый решает сам для себя, целесообразно ли в молодости делать отчисления, заботясь о своей будущей старости.

Кроме того, для ИП обязательным является не только минимальный фиксированный размер взносов, но и другая их часть — в размере 1 % от дохода.

Самозанятым же достаточно отчислять в ПФР хоть какую-то сумму, исходя из которой ПФР уже будет высчитывать стаж и баллы.

Что касается размера пенсии, то она рассчитывается одинаково для всех.

Если сравнить ИП, уплачивающего минимальные фиксированные взносы и самозанятого, уплачивающего минимальный добровольный взнос, то их пенсии будут идентичными.