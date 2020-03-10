Клерк.Ру

Налоговики раскрыли статистику по самозанятым. Чаще всего они таксисты

Налоговики посчитали, чем чаще всего занимаются самозанятые.

Среди преобладающих занятий у самозанятых:

  • Перевозка пассажиров (таксисты) – 16,5%  

Очень часто таксисты, особенно стоя в пробке, любят рассказывать, что «таксист он только ради удовольствия, а так он крупный бизнесмен». И ведь почти не соврет.

  • Сдача квартир в аренду – 5,1%
  • Строительство – 4,8%
  • Репетиторство – 3,1%
  • Маркетинг и реклама – 2,9%

При этом, средняя сумма чека для самозанятого – 1050 рублей (по материалам RT).

По состоянию на февраль 2020 года всего в России насчитали 465 000 самозанятых. Из них в Москве – 192 000.

Странно что нет в списке услуг по IT, программированию, ремонту компьютеров, а также, по копирайтингу. Может, их настолько мало, что не попали в топ?

Еще рекомендуем почитать: чем можно и чем нельзя заниматься самозанятым.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить