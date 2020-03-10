Налоговики раскрыли статистику по самозанятым. Чаще всего они таксисты

Налоговики посчитали, чем чаще всего занимаются самозанятые.
Среди преобладающих занятий у самозанятых:
- Перевозка пассажиров (таксисты) – 16,5%
Очень часто таксисты, особенно стоя в пробке, любят рассказывать, что «таксист он только ради удовольствия, а так он крупный бизнесмен». И ведь почти не соврет.
- Сдача квартир в аренду – 5,1%
- Строительство – 4,8%
- Репетиторство – 3,1%
- Маркетинг и реклама – 2,9%
При этом, средняя сумма чека для самозанятого – 1050 рублей (по материалам RT).
По состоянию на февраль 2020 года всего в России насчитали 465 000 самозанятых. Из них в Москве – 192 000.
Странно что нет в списке услуг по IT, программированию, ремонту компьютеров, а также, по копирайтингу. Может, их настолько мало, что не попали в топ?
Еще рекомендуем почитать: чем можно и чем нельзя заниматься самозанятым.