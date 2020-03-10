Налоговики на местах считают, что вычеты по НДС положены не всем

«Не все организации могут предъявлять НДС к вычету» — сказал один налоговый инспектор.

В «Красном уголке бухгалтера» поделились диалогом с представителем налоговой инспекции. Приведем некоторые выдержки.

Ничего не предвещало. Все началось с того, что инспектор заявил:

Вам нужно обнулить декларацию за 4 кв. 2019 г.

Ну, казалось бы, почти всегда просят. Особенно, если дело к вычету идет.

После настойчивых просьб и не менее настойчивого «нет», прозвучала та самая фраза:

Разве вы не знаете, что не все организации могут предъявлять НДС к вычету?

Действительно. Элементарно же. И напоследок:

Я буду звонить вашему руководству, раз вы меня не понимаете.

Это просто прекрасно. Статью 171 НК РФ, видимо, нужно читать не буквально, а сквозь какой-то фильтр, чтобы понять, где в слове «налогоплательщики» указано «не все налогоплательщики».