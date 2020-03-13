Как коммунальщикам применять ККТ объяснили на примерах

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере ЖКХ, обязаны применять онлайн-кассы. А платежные агенты, принимающие плату за ЖКУ должны иметь специальные банковские счета. Об этом напоминают налоговики Башкортостана.

В случае приема платы за жилое помещение и коммунальные услуги в безналичном порядке и без непосредственного взаимодействия клиента с пользователем организации сферы ЖКХ обязаны применять ККТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на их расчетные счета, а также выдавать (направлять) кассовый чек клиенту исключительно по письменному запросу последнего.

При отсутствии указанного запроса по истечении 3 месяцев с даты расчета обязанность пользователя по выдаче (направлению) кассового чека считается исполненной. Также организации сферы ЖКХ в случае вышеуказанных расчетов вправе применять ККТ, расположенную вне места совершения таких расчетов.