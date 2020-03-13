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Как коммунальщикам применять ККТ объяснили на примерах

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере ЖКХ, обязаны применять онлайн-кассы. А платежные агенты, принимающие плату за ЖКУ должны иметь специальные банковские счета. Об этом напоминают налоговики Башкортостана.

В случае приема платы за жилое помещение и коммунальные услуги в безналичном порядке и без непосредственного взаимодействия клиента с пользователем организации сферы ЖКХ обязаны применять ККТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на их расчетные счета, а также выдавать (направлять) кассовый чек клиенту исключительно по письменному запросу последнего.

При отсутствии указанного запроса по истечении 3 месяцев с даты расчета обязанность пользователя по выдаче (направлению) кассового чека считается исполненной. Также организации сферы ЖКХ в случае вышеуказанных расчетов вправе применять ККТ, расположенную вне места совершения таких расчетов.

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Например, организация — поставщик услуг по водоснабжению направила квитанцию об оплате, содержащую расчет о стоимости и сумме оказанной услуги за месяц. Гражданин А., получив данную квитанцию, оплатил указанную в ней сумму ч помощью онлайн-банка. Для того, чтобы организация — поставщик направила (выдала) кассовый чек, подтверждающий произведенный расчет за указанную услугу в квитанции, гражданин А. должен в течение 3 месяцев после совершения оплаты направить письменный запрос организации — поставщику о направлении (выдаче) ему кассового чека.

В сфере ЖКХ есть еще одно специфичное требование законодательства — прием денежных средств за коммунальные услуги от населения посредниками (платежными агентами) должен вестись не только с применением ККТ, но и с использованием специального банковского счета.

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Поскольку налоговикам поступают жалобы от граждан на то, что в организации и ИП в сфере ЖКХ не используют такие счета, они разъясняют: обязанность использования специальных банковских счетов платежных агентов возникает только в случае наличного расчета физических лиц с платежными агентами, а не с поставщиками услуг.

Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» не регулирует отношения, связанные с деятельностью по проведению расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (например, через онлайн-банк) и кассу банка. Следовательно, обязанности по использованию специальных банковских счетов в данных случаях не возникает.

Например, гражданин А. для оплаты услуги по водоснабжению направился в отделение «Почты России». В данном случае, почтовое отделение при приеме платы в пользу организации-поставщика будет являться платежным агентом, который обязан применить ККТ и выдать кассовый чек, а также использовать специальный банковский счет для зачисления денежных средств.

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