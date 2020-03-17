Из-за коронавируса с онлайн-кассами ничего не случится. Ждите контрольные закупки

Благодаря онлайн-кассам налоговики могут в режиме реального времени контролировать применение ККТ. Но это совсем не исключает контрольных закупок.

Проверки касс имеют не только налоговую, но и финансовую составляющую, поэтому такие ревизии можно отнести к надзору в финансово-бюджетной сфере. Позицию ФНС, которая изложена в письме от 28 февраля 2020 г. № АБ-18-20/222@, поддерживает и Генпрокуратура.

В общем, на проверки ККТ не распространяется Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, защищающий юрлица и ИП от самоуправства различных ревизоров.

Проверяя кассы, налоговики смотрят на оформление и выдачу кассовых чеков, БСО и других документов, подтверждающих факт расчета между организацией или ИП и покупателем. В том числе проводят контрольные закупки, используя наличные и безнал.

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