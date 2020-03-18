Московские рестораны переходят на доставку еды. И просят освободить их от налогов на 120 дней

Федерация отельеров и рестораторов направила Мишустину письмо о переходе на другой формат обслуживания населения. И заодно попросили Премьера освободить их от налогов на 120 дней.

Рестораторы и отельеры также сообщили премьеру, что «обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования».

Федерация попросила главу правительства оказать меры поддержки отрасли, чтобы не допустить массового закрытия предприятий. Предлагается на 120 дней, начиная с даты отмены введенных ограничений, освободить предприятия общественного питания от уплаты налогов, «включая налог на доходы физических лиц и страховых взносов с выплат сотрудникам», а также ввести на тот же срок мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг (материал РБК).

Ну а что, авиаперевозчикам и туроператорам будут послабления, рестораторы тоже хотят при деньгах остаться.