Объявили о массовых хищениях пенсий. Генпрокурор держит на контроле

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил о массовых хищениях пенсий на коллегии Генпрокуратуры 17 марта.

«В связи с масштабными переменами в пенсионном законодательстве, затронувшими интересы миллионов граждан, организованы проверочные мероприятия в сфере обязательного пенсионного страхования. Установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений. В республиках Башкортостан, Коми, Мордовия, в Краснодарском крае, Амурской, Липецкой, Свердловской и Иркутской областях, городе Москве выявлены факты фальсификации договоров о переводе без согласия граждан в негосударственные фонды пенсионных накоплений, а также их хищение. Во всех случаях прокурорами приняты меры реагирования» – сообщил Краснов (источник сайт Президента России).

В августе прошлого года на «Клерке» писали о массовых проверках Генпрокуратурой ПФР РФ и НПФ.

А еще в прошлом году был ряд публикаций в СМИ о крупных хищениях в Пенсионном фонде:

В прошлом году руководителем ПФР был Антон Дроздов. Как и 12 лет до этого. Некоторые связывают его уход на пост замминистра финансов во время январских перестановок в Правительстве именно с пристальным вниманием ГП к его ведомству.

За полгода до этого был арестован в подозрении на получение взятки его заместитель Алексей Иванов. Он признал свою вину.

Также привлекли к ответственности бывшего заместителя главы ПФР по Москве и МО.

Сейчас ПФР возглавляет бывший глава Минтруда Топилин.