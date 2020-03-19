По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения. 52 за последние сутки

12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье. Случаи инфицирования, как сообщалось ранее, фиксировались в Тульской области и Ставропольском крае.

Сегодня в московской инфекционной больнице скончалась 79-летняя пациентка, у которой была инфекция, но причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Кстати, лекарства и медицинские изделия освободили от таможенных пошлин.

А Правительство выделит 300 млрд для антикризисных мер из-за коронавируса и падения цен на нефть.

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