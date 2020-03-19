По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения. 52 за последние сутки

Наталья, Доброго дня!Поддерживаю каждый предложенный Вами Пункт - в деталях!Более того, есть чем ...
Предлагаю внести изменения в Конституцию по этому поводу, ну что бы уж наверняка заработало, а то...
Нас самом деле круто что бесплатно это)
а смысл этой сверки? заставить контрагентов загрузить свои книги в Контур не возможно, я уж молчу...
Прекратить блокировки счетов. Отменить налоговую нагрузку. Направить работу бизнеса и налоговой н...
так ведь отсрочка до 01.05.2020 пообещали не для всех малых, а только для предприятий сферы турис...
Дня 3-4 на пластике. На бумаге не больше.
Технически подключиться к удаленному раб. месту это не проблема. Но, например, моя работа на 90 %...
Каким образом можно "отслеживать розничные цены в торговых сетях в целях недопущения их роста"?В ...
А с чего Вы взяли, что мой вариант подразумевает присутствие какого-то там Навального?Это у Вас Н...
Так вроде Митяй исходил из того, что им ничего не надо - просто помогут страждущим)))но уже "жиды...
У нас только вода, за теплом и газом на Венеру пусть летят )...
я тоже смеюсь, но"сказка ложь, да в ней намек..."менталитет свой Митяй выдал с потрохами...рано е...
Оно им надо? Им тепло нужно, от +50 градусов, чтобы яйца вызревали, а не холодный Байкал)))...
Не понял, а где ваш вариант "придет Навальный и настанет золотой век России"?Судя по новостям на ...
зарплата путина не превышает десяти сантиметров в толщину! (с)...
Кстати....неее...ржусижу...Вы посмотрите! Митяю Чешуйчатые еще ничего не дали, но он их уже запис...
Мне на ум приходит только самое дорогое что у нас есть оз. Байкал, ну еще богоизбранность, конеч...
Мне кажется, что упоминание планеты Нибиру, говорит о том, что этот вариант полностью сказочный. ...
Можно поиграть в игру - попытаться себе представить, что россияне такого особенного смогли бы пре...
В пункте 3 Митяй так и не ушел в своем мировоззрении дальше лапотно-ватного суверенитета)))Ему да...
Не Петрович, а Павлович. Опечатка
> Я же работаю каждый день,Николай I Петрович, тоже трудился {в рамках жизни первой поло...
у меня есть более оптимальные предложения по восстановлению экономики....
Китай будет править миром.
Это вообще вопрос спекулятивный.вар 1. условные "буржуины-либералы": Кудрин/Медведев/Чубайс/Сечин...
Может, Наталью в президенты выдвинем? Я - за.
думаю себестоимость российской нефти марки urals где то около 20 долларов, арктика и шельфы навер...
Снизить любимый налог Путина? Ха-ха...
Простая же формула - Будет нефть по $100 - будет Путин,Будет нефть по $10 - не будет Путина.И ник...
Рано или поздно мир должен уйти от централизованной власти и перейти к политическому устройству п...
Давно пора было хотя бы это сделать, а то как в анекдоте, ... есть, а слова нет......
Оно занято! Карает всем известный кооператив!
Какой строй придет ему на смену? Интересен Ваш прогноз.
У мироздания спрашиваю. Оно одно, похоже, в курсе.