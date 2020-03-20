Опубликован проект с новыми основаниями для блокировки счетов

Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение № 375-П от 02.03.2012.

Напомним, данный документ, в том числе содержит перечень признаков подозрительных банковских операций.

Этот перечень дополняется новыми признаками. В том числе:

Регулярные зачисления денежных средств от юрлиц, являющихся ломозаготовителями (обладающих лицензией на деятельность по заготовке (скупке) металлолома) для покупки лома черных, цветных или драгоценных металлов на банковские счета (депозиты, вклады) физлиц на сумму более 250 000 рублей в месяц и последующее снятие этих средств в наличной форме.

Операции по списанию либо зачислению денежных средств по счетам клиента — юрлица — резидента, у которого отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств и основаниями последующего их списания.

Операции по списанию либо зачислению денежных средств по счетам клиента — юрлица — резидента, у которого преобладающая часть денежных средств зачисляется с выделением НДС, а списание в пользу контрагентов осуществляется без НДС (операции соответствуют признакам, описанным в письме Банка России от 16.02.2018 № 5-МР).

Снятие клиентом — юрлицом денежных средств в наличной форме с корпоративной банковской карты (операции соответствуют признакам, описанным в письме Банка России от 21.07.2017 № 19-МР).

Операция по списанию денежных с корпоративной карты клиента — юрлица в пользу организаций, осуществляющих торговлю товарами и (или) услугами, в том числе за наличный расчет (в частности, продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами, табачными изделиями, строительными материалами, туристическими, медицинскими и прочими услугами).

Операция по снятию клиентом — физлицом денежных средств в наличной форме с банковского счета (депозита, вклада), ранее поступивших от юрлица или ИП, за исключением экономически обоснованных операций (перечисления зарплаты и приравненных к ней платежей, расчетов лиц, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой (нотариусы, адвокаты), дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий и иных социальных выплат, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов).

Операция по снятию клиентом — юрлицом денежных средств в наличной форме с банковского счета для покупки у физлиц лома черных, цветных или драгоценных металлов на сумму более 3 000 000 рублей в день.