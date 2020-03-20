Из-за распространения инфекции банки просят ЦБ не драконить их проверками

Кредитные организации предлагают отменить или перенести проведение проверок, запланированных на первую половину 2020 года.

Причина такого предложения — банки хотят перевести большую часть сотрудников на удаленную работу, а при текущем режиме проверок сделать эот проблематично.

Кредитные организации просят регулятор не наказывать их за некоторые допущенные нарушения. В частности, до конца года не применять меры за несвоевременную передачу отчетности. Они хотели бы избежать штрафов за нарушения «антиотмывочных» норм, то есть за несвоевременную передачу информации о сомнительных операциях своих клиентов (источник РБК).

ФНС и таможня уже отменяют до 1 мая проведение выездных мероприятий и сопутствующих с ними действий — опросы, допросы, осмотры. То есть, любые действия, подразумевающие контакты людей.

А вот ФАС проверки отменять не будет. Но у них они больше по документам проводятся.