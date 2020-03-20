На удаленку уходят не все

Большинство офисных работников остаются на своих рабочих местах и продолжают трудиться на территории работодателя. Таковы промежуточные результаты опроса, который проходит на форуме «Клерка».

Не все работодатели спешат перевести сотрудников на удаленку.

Коллеги делятся сводками «с полей»:

Краснодар. Пока еще ходим в офис, но страшно. Астрахань. На удаленку не перевели. Белгородская область. Работаем в офисе, температуру не меряем, маски не носим. Санкт-Петербург. Продолжаем ходить в офис. Москва. С понедельника на удаленку. Москва. Работаем, как работали.

Таким образом, удаленку вводят преимущественно московские компании.

Отметим, что именно в столице выявлено больше всего заболевших коронавирусом.

А как ваш работодатель реагирует на вирусную угрозу? Поделитесь с коллегами.

Голосование и обсуждение идет здесь.

Напомним, накануне в группе «Красный уголок бухгалтера» коллеги обсуждали варианты организации удаленной работы в 1С – через сервер, облако и т.д.

В последнее время тема удаленки для бухгалтеров стала очень актуальной.

Власти намерены разработать поправки в Трудовой кодекс, прописав там новый вид занятости – неполная дистанционная работа.