На удаленку уходят не все

Большинство офисных работников остаются на своих рабочих местах и продолжают трудиться на территории работодателя. Таковы промежуточные результаты опроса, который проходит на форуме «Клерка».
Не все работодатели спешат перевести сотрудников на удаленку.
Коллеги делятся сводками «с полей»:
Краснодар. Пока еще ходим в офис, но страшно.
Астрахань. На удаленку не перевели.
Белгородская область. Работаем в офисе, температуру не меряем, маски не носим.
Санкт-Петербург. Продолжаем ходить в офис.
Москва. С понедельника на удаленку.
Москва. Работаем, как работали.
Таким образом, удаленку вводят преимущественно московские компании.
Отметим, что именно в столице выявлено больше всего заболевших коронавирусом.
А как ваш работодатель реагирует на вирусную угрозу? Поделитесь с коллегами.
Голосование и обсуждение идет здесь.
Напомним, накануне в группе «Красный уголок бухгалтера» коллеги обсуждали варианты организации удаленной работы в 1С – через сервер, облако и т.д.
В последнее время тема удаленки для бухгалтеров стала очень актуальной.
Власти намерены разработать поправки в Трудовой кодекс, прописав там новый вид занятости – неполная дистанционная работа.