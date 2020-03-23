Клерк.Ру

В Москве больше всего зарабатывают финансисты. В среднем – 171 тысяча рублей

Интересное исследование по заработным платам в разных регионах, и какие зарплаты самые высокие.

Заработные платы приведены с учетом уплаты НДФЛ, исходные данные из Росстата. Само собой, тут не приводятся «серые» и уж тем более «черные» зарплаты.

Мы сначала решили привести 10 самых «успешных» регионов:

Место

Регион

От­ра­сль с наивыс­шей зар­пла­той в 2019 году

Сред­няя зар­пла­та, тыс. руб.

1

 Сахалинская область

 Добыча нефти и газа

 368

2

 Москва

 Финансовый сектор

 171

3

 Ямало-Ненецкий автономный округ

 Добыча нефти и газа

 156

4

 Санкт-Петербург

 IT

 145

5

 Мурманская область

 Рыболовство и рыбоводство

 134

6

 Магаданская область

 Аудит, право, архитектура, научная и техническая деятельность и пр.

 132

7

 Камчатский край

 Рыболовство и рыбоводство

 130

8

 Тюменская область

 Добыча полезных ископаемых

 124

9

 Ненецкий автономный округ

 Добыча нефти и газа

 123

10

 Костромская область

 Финансовый сектор

 117

Источник исследования РИА Новости.

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Странно, почему в Москве не указаны зарплаты топ-менеджеров госкорпораций. Или депутатов Госдумы. Потому что, если взять 10 регионов с конца, то там в основном самое доходное занятие — госслужба:

Место

Регион

От­ра­сль с наивыс­шей зар­пла­той в 2019 году

Сред­няя зар­пла­та, тыс. руб.

75

 Республика Адыгея

 Сухопутный транспорт

 41

76

 Республика Северная Осетия — Алания

 Госслужба

 41

77

 Тамбовская область

 Сухопутный транспорт

 41

78

 Кабардино-Балкарская Республика

 Госслужба

 41

79

 Республика Дагестан

 Госслужба

 39

80

 Карачаево-Черкесская Республика

 Госслужба

 39

81

 Республика Ингушетия

 Госслужба

 38

82

 Ставропольский край

 Сухопутный транспорт

 37

83

 Республика Калмыкия

 Госслужба

 35

84

 Республика Мордовия

 Госслужба

 35

85

 Псковская область

 Госслужба

 35

Печальная тут картина. Получается, самые привлекательные профессии — либо добыча ресурсов (полезные ископаемые, рыболовство), либо финансы (характерно дл столицы). А в регионах, где, видимо, работать больше негде, люди идут в госслужбу.

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Но, исследование построено на официальных данных Росстата. А они не всегда отображают реальность.

Кстати, в Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий.

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