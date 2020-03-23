В Москве больше всего зарабатывают финансисты. В среднем – 171 тысяча рублей

Интересное исследование по заработным платам в разных регионах, и какие зарплаты самые высокие.
Заработные платы приведены с учетом уплаты НДФЛ, исходные данные из Росстата. Само собой, тут не приводятся «серые» и уж тем более «черные» зарплаты.
Мы сначала решили привести 10 самых «успешных» регионов:
Источник исследования РИА Новости.
|Место
|Регион
|Отрасль с наивысшей зарплатой в 2019 году
|Средняя зарплата, тыс. руб.
|1
|Сахалинская область
|Добыча нефти и газа
|368
|2
|Москва
|Финансовый сектор
|171
|3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|Добыча нефти и газа
|156
|4
|Санкт-Петербург
|IT
|145
|5
|Мурманская область
|Рыболовство и рыбоводство
|134
|6
|Магаданская область
|Аудит, право, архитектура, научная и техническая деятельность и пр.
|132
|7
|Камчатский край
|Рыболовство и рыбоводство
|130
|8
|Тюменская область
|Добыча полезных ископаемых
|124
|9
|Ненецкий автономный округ
|Добыча нефти и газа
|123
|10
|Костромская область
|Финансовый сектор
|117
Странно, почему в Москве не указаны зарплаты топ-менеджеров госкорпораций. Или депутатов Госдумы. Потому что, если взять 10 регионов с конца, то там в основном самое доходное занятие — госслужба:
Печальная тут картина. Получается, самые привлекательные профессии — либо добыча ресурсов (полезные ископаемые, рыболовство), либо финансы (характерно дл столицы). А в регионах, где, видимо, работать больше негде, люди идут в госслужбу.
|Место
|Регион
|Отрасль с наивысшей зарплатой в 2019 году
|Средняя зарплата, тыс. руб.
|75
|Республика Адыгея
|Сухопутный транспорт
|41
|76
|Республика Северная Осетия — Алания
|Госслужба
|41
|77
|Тамбовская область
|Сухопутный транспорт
|41
|78
|Кабардино-Балкарская Республика
|Госслужба
|41
|79
|Республика Дагестан
|Госслужба
|39
|80
|Карачаево-Черкесская Республика
|Госслужба
|39
|81
|Республика Ингушетия
|Госслужба
|38
|82
|Ставропольский край
|Сухопутный транспорт
|37
|83
|Республика Калмыкия
|Госслужба
|35
|84
|Республика Мордовия
|Госслужба
|35
|85
|Псковская область
|Госслужба
|35
Но, исследование построено на официальных данных Росстата. А они не всегда отображают реальность.
Кстати, в Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий.