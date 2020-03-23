В Москве больше всего зарабатывают финансисты. В среднем – 171 тысяча рублей

Интересное исследование по заработным платам в разных регионах, и какие зарплаты самые высокие.

Заработные платы приведены с учетом уплаты НДФЛ, исходные данные из Росстата. Само собой, тут не приводятся «серые» и уж тем более «черные» зарплаты.

Мы сначала решили привести 10 самых «успешных» регионов:

Место Регион От­ра­сль с наивыс­шей зар­пла­той в 2019 году Сред­няя зар­пла­та, тыс. руб. 1 Сахалинская область Добыча нефти и газа 368 2 Москва Финансовый сектор 171 3 Ямало-Ненецкий автономный округ Добыча нефти и газа 156 4 Санкт-Петербург IT 145 5 Мурманская область Рыболовство и рыбоводство 134 6 Магаданская область Аудит, право, архитектура, научная и техническая деятельность и пр. 132 7 Камчатский край Рыболовство и рыбоводство 130 8 Тюменская область Добыча полезных ископаемых 124 9 Ненецкий автономный округ Добыча нефти и газа 123 10 Костромская область Финансовый сектор 117

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Странно, почему в Москве не указаны зарплаты топ-менеджеров госкорпораций. Или депутатов Госдумы. Потому что, если взять 10 регионов с конца, то там в основном самое доходное занятие — госслужба:

Место Регион От­ра­сль с наивыс­шей зар­пла­той в 2019 году Сред­няя зар­пла­та, тыс. руб. 75 Республика Адыгея Сухопутный транспорт 41 76 Республика Северная Осетия — Алания Госслужба 41 77 Тамбовская область Сухопутный транспорт 41 78 Кабардино-Балкарская Республика Госслужба 41 79 Республика Дагестан Госслужба 39 80 Карачаево-Черкесская Республика Госслужба 39 81 Республика Ингушетия Госслужба 38 82 Ставропольский край Сухопутный транспорт 37 83 Республика Калмыкия Госслужба 35 84 Республика Мордовия Госслужба 35 85 Псковская область Госслужба 35

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Печальная тут картина. Получается, самые привлекательные профессии — либо добыча ресурсов (полезные ископаемые, рыболовство), либо финансы (характерно дл столицы). А в регионах, где, видимо, работать больше негде, люди идут в госслужбу.

Но, исследование построено на официальных данных Росстата. А они не всегда отображают реальность.

Кстати, в Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий.