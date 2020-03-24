НДФЛ, взысканный с налогового агента, нельзя учесть в расходах при УСН

НДФЛ, уплаченный за счет налогового агента, нельзя учесть в расходах при ЕСХН и УСН.

Такой вывод сделал Минфин в письме от 29.01.2020 № 03-11-09/5344, оно разослано ФНС по нижестоящим налоговым.

До 2020 года уплата НДФЛ за счет налоговых агентов не допускалась. Однако с этого года в п.9 ст.226 НК РФ появилось исключение — если налог доначислен в результате проверки, он будет взыскан не с физического лица, а с налогового агента.

И пока юристы спорят о конституционности подобных изменений (каждый должен уплачивать установленные налоги), бухгалтеры и бизнесмены заинтересовались вопросом: а можно ли взысканный НДФЛ учесть в расходах? Ведь в списке есть суммы налогов и сборов, установленные законодательством, за исключением НДС.

Но Минфин решил сослаться на основное условие принятия к расходам — экономическую обоснованность. С точки зрения министерства, уплата НДФЛ за счет налогового агента не отвечает этому критерию и потому в расходах учитываться не может.

Заметим, что налога на прибыль это тоже касается, ведь там тоже есть понятие экономической обоснованности.