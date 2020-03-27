Снижение взносов, налоговые каникулы, перенос сдачи налоговой отчетности. Что еще?

Сергей Кошелев, бывший руководитель УФНС по Владимирской области, на своей странице в Facebook поделился мерами, которые будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.

«Выдержки информации из сегодняшнего вебинара ТПП РФ с представителем ФНС Константином Новоселовым:

До 1 мая 2020 года приостановлены назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

ФНС остановило взыскание налогов и блокировку банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов).

С 30 марта на 6 апреля 2020 года перенесен срок сдачи налоговой отчетности в связи с выходной неделей.

Правительство подготовило План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Здесь подробно прописаны предпринимаемые Правительством РФ меры.

Если организации ещё нет в федеральном реестре, она всё равно может попасть в перечень мер для предприятий, пострадавших от эпидемии. Для этого надо подготовить заявление на основе требований, прописанных в Федеральном Законе №209.

Снижение размера выплат налогов с з/п. Добавится работа в формировании отчетности. Льгота при начислении зарплаты работникам: с МРОТа (12 130 руб) – отчисление так же составит 30%, с превышения МРОТа – отчисление 15%.

«Налоговые каникулы» на период до 1 мая 2020 года получили налогоплательщики, пострадавшие из-за введенных ограничений в условиях борьбы с эпидемией. Это области физкультуры, спорта, культуры, искусства, кинематографии. Добавлены сферы туризма и авиаперевозок.

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Утвержденные официальные документы от ФНС появятся не раньше 6 апреля 2020 года, после выходной недели».

Кстати, налоговые инспекции прекращают прием посетителей до 6 апреля.