Банки начали выдавать льготные кредиты для выплаты зарплат по ставке 0%

Малый бизнес, индивидуальные предприниматели могут обратиться в ряд банков за льготными кредитами для выплаты зарплат сотрудникам.

«Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19», – сообщили в пресс-службе кредитной организации (источник РГ).

При этом, ставка по таким кредитам составляет 0,0 процента, срок – до 1 октября 2020 года, а заемщик должен вести свою деятельность не менее года к моменту обращения за кредитом.

ВТБ также начал выдавать такие кредиты бизнесу.

«Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях - сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом», – подчеркнули в пресс-службе ВТБ.

Самим банкам будут даны субсидии от ЦБ.

Ранее на «Клерке» писали о триллионе рублей убытков банкам из-за льготного кредитования.