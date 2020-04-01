Медиков предложили освободить от НДФЛ

Отменить фискальную нагрузку в виде НДФЛ на период пандемии для всего медицинского персонала РФ. Обращение с таким предложение в адрес главы Правительства направил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Также на время борьбы с коронавирусом Зубарев считает нужным организовать офлайн- и онлайн-группы психологической поддержки для медиков, передает RT. Эта система в случае её создания впоследствии может работать и на постоянной основе, отметил парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект, который направлен на уведичение зарплат врачам, учителям и ученым, потому что самые ценные для страны кадры должны получать достойную оплату труда.