Работодатели начали отчитываться в центры занятости онлайн. Какие сведения отправляют

Теперь сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре предприятий будут приниматься только в онлайн-формате. Минтруд изменил формат работы центров занятости и работодателей.

Представить сведения в режиме онлайн можно через портал «Работа в России» в разделе «Работодателям». Это не только снизит социальные контакты внутри центров занятости, но и позволит превратить портал «Работа в России» в самую массовую площадку для публикации вакансий.

«Впервые реализован унифицированный инструмент сбора информации от всех работодателей страны. Мы в режиме онлайн видим, как меняются планы предприятий: сколько работников переведены на удаленную занятость, сколько человек работают в измененных условиях – по сокращенному графику, каков уровень задолженности по зарплате. Онлайн-форма отчетности будет действовать не только на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса, но и после завершения антикоронавирусной кампании», – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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Ранее порядок взаимодействия между работодателями и центрами занятости определялся на уровне региона. Часть субъектов делали все онлайн, часть сдавала в центры занятости бумажные отчеты. Перевод отчетности в электронный формат позволит работодателям отпустить кадровую службу на удаленку.

Количество собираемых сведений с началом мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции увеличилось. В традиционный отчет добавились показатели по количеству сотрудников, переведенных на удаленную работу, сокращения количества рабочих часов в связи с мерами по нераспространению инфекционных заболеваний и другие параметры.