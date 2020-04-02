мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Налоговики в соцсетях пишут, что, хотя отменили приёмы граждан, и объявили самоизоляцию для всех, им все равно приходится ходить на работу.

А также, пишут следующее.

«Мне на почту в Личный кабинет, приходит сообщение за подписью Егорова, "Пожалуйста, оставайтесь дома до 6 апреля". Отвечаю – как сидеть дома, если вы не отпустили своих сотрудников по домам? Приходит ответ – ваше сообщение заблокировано».

«Отпустить нужно всех. Мы тоже люди и хотим жить. А сроки отчетов можно перенести. С отсылкой, что перенесли же и так уже».

А болезнь ведь не выбирает, кого ей заражать. Профессия, возраст, статус человека тут ровно ничего не решает.