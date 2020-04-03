До конца апреля предложили ввести полный запрет на увольнения сотрудников

Ввести мораторий на увольнение сотрудников до конца апреля — с такой просьбой к Владимиру Путину обратилось Общероссийское общественное движение «Сильная Россия».

«Сегодня десятки, возможно, даже сотни тысяч работодателей находятся в шоковом состоянии — из-за карантина просели до ноля целые отрасли экономики. В этом шоковом состоянии многие из них принимают импульсивные, необдуманные решения и увольняют сотрудников», — прокомментировал председатель движения Антон Цветков.

Цветков также отметил, что к ним обращаются сотни людей, которых вынуждают написать заявление, передает ИА ТАСС. «Сейчас не принимают людей трудовые инспекции, которые могли бы помочь людям отстоять свои права. Поэтому единственный выход — полный мораторий на увольнения в период карантина», — заявил он, отметив, что такие решения позволят снизить социальную напряженность и повысить уровень доверия между властью, бизнесом и обществом.

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Добавим, Минтруд опубликовал ряд рекомендаций для работодателей по вопросу режима нерабочих дней.

В частности, поясняется, что в организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период не осуществляется.

Между тем недавно на портал Роструда обратилась работница, которая хотела бы уволиться из организации, но не знает, как это сделать, так как отдел кадров и бухгалтерия не работают. Роструд посоветовал ей направить отсканированное заявление об увольнении по электронной почте.