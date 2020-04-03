Клерк.Ру

Новые советы от Роструда по нерабочим дням

Нерабочая неделя, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля, окажется не неделей, а месяцем. Нерабочие дня продлятся до 30 апреля. Что делать работодателям?

Мы напомнили советы от Роструда, которые были даны про первую неделю, но адаптировали их под новый указ Путина: Все, что работодателю надо знать про нерабочие дни до 30 апреля: советы Роструда

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