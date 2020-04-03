Новые советы от Роструда по нерабочим дням

Центр занятости демонстрирует бурную деятельность.
А теперь уже в мае годовую отчетность сдавать? ну раз дни нерабочие прибавились.И налоговую тоже?...
А как считать взносы IT компаниям? кто-нибудь знает? У нас итак пониженные взносы....
И правильно, что не верите. Вот только вчера Роструд в очередной раз дал разъяснения:...
Да, это прочла. Вдруг думаю упустила. Спасибо.Нигде мы значит не экономим особо..... Интересно в ...
а у нас в дни карантина роспотреб в продуктовом магазине шарился...
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то запреты на отправление людей в оплачиваемый отпуск на это...
Можно я подпишу, где подписать? Миграционку, налоговую, фонды, все эти службы жизнепрекращения по...
все это конечно хорошо, но бизнес вообще-то не работает. У кого они закупать собрались и как? ...
Меня смутила. Я на нее указывал в комментах к публикации про это письмо. На апрель ситуация оста...
Всем спасибо за оперативные рекомендации.
п.п. 6 и 7 ст. 6.1 НК РФ в редакции Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ: 6. Срок, определенный днями, и...
Так и я про то же. А из всех утюгов дружное "отсрочили". И на клерке сплошь и рядом....
Автору респект. Часто вижу как некоторые компании ведут клиентов и продажи в amoCRM, а учет в 1C....
везде есть люди) И не везде они есть)Над.К, я только о том, чтобы объединить наше хочу) ...
я вместе со всеми бумагами , прогами и компьютером изолировалась еще на прошлой неделе. что вашей...
Кстати, об этом письме. А никого не смущает формулировка, что перенос сроков отчетности не относи...
ой да прям уж страх... лярдами то воровать с риском сесть в тюрягу это можно без страха... а тут ...
И особенно бесит, что эти новые отчеты нельзя сдать через Контур, нужно регистрировать личный каб...
Никак. Потому что размер оклада никакой роли не играет. Если у него доход в месяц менее МРОТ, то ...
Мы приняли решение поощрить сотрудников технической поддержки, так как именно они находятся на пе...
Если человек работает у меня на 0,25 ставки, как доказать, что его оклад выше МРОТ?...
Да нет никакого документа еще. Только проекты.
А кто-то тут писал, что не хочет?
Ну да, все статьи на Клерке мои )) А чего по постам шастать, когда они в одной ленте? ...
Да путь хотя-бы налоги я зарплаты за этот период отменят!!! А то это безобразие какое-то. Наше го...
Надк, вы бы лучше вместо того, чтобы по чужим постам шастать, ошибки бы в своих статьях исправили...
Неправда, давно уже на клерке с миллионом вопросов. Советы Над.К всегда очень точные...
Записалась на вебинар , а ссылку не получила?
А вы не судите, да не судимы будете, и о бизнесе не вам и не мне рассказывать, Над.К.Ибо мало для...
Мой розовый мир разделяется: на работодателей и работников, бизнес и контролирующие структуры, вл...
Кто-нибудь знает реквизиты нормативного документа об этой отсрочке? Принятого и опубликованного -...
Вы разобрались с долгами? После того, как вы перестали быть ИП, ваши долги никуда не делись. ИП э...
Пока что ФСС и ПФ всякую ересь в виде новых отчетов шлют.. А про бессмысленные СЗВ-м и СЗВ-ТД ч...