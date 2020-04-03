5,6 млн рублей с экс-директора. Убытки за невозвращенную переплату по налогу на прибыль

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность взыскания с экс-директора казанского ООО «Инвестиционные активы» Амира Гатина 5,6 млн руб. – убытков, которые тот, будучи руководителем, причинил компании, поскольку не обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате переплаченного налога на прибыль. Дело №А65-13289/2017.

Ранее аналогичные решения вынесли арбитражные суды первой и апелляционной инстанций.

Как указано в материалах дела, в 2014 году компания «Инвестиционные активы» на основании декларации за 2013 годы заплатила в бюджет РФ и Татарстана налог на прибыль в размере 5,6 млн руб. Спустя год налогоплательщик представил в налоговую инспекцию уточненную декларацию за 2013год. Однако возвратить переплаченный налог на прибыль компания не смогла.

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В 2017 году ООО «Инвестиционные активы» было признано судом банкротом. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании излишне уплаченного налога на прибыль, но оно было отклонено из-за пропуска исковой давности. После чего конкурсный управляющий потребовал в суде взыскать убытки с экс-директора ООО «Инвестиционные активы» Амира Гатина. Тот возражал, настаивая, что переплата была оставлена в счет будущих платежей, при этом у компании было достаточно активов и она не нуждалась в деньгах. Также экс-директор указывал, что ведением бухгалтерского учета «Инвестиционные активы» занималась ООО «Учет.ру», привлеченная на условиях аутсорсинга, и именно она виновна в утрате переплаты.

Суды в итоге установили, что руководитель компании действовал недобросовестно и неразумно, поскольку не подал вовремя заявление о возврате переплаченного налога, и в результате компания лишилась возможности вернуть из бюджета 5,6 млн руб., которые могли бы поступить в конкурсную массу должника.

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По словам адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Анны Балакиной, в делах о взыскании убытков именно директор должен доказать отсутствие у него вины в причинении убытков обществу.

«Если суд установит факт причинения компании убытков, а также наличие причинной связи между недобросовестным, неразумным поведением директора и наступлением неблагоприятных последствий для компании, то суд обоснованно взыщет убытки с руководителя, поскольку ответственность за финансово-хозяйственную деятельность общества, ее организацию (в том числе, в части, касающейся ведения бухгалтерского и налогового учета, а также выбор добросовестных контрагентов) несет именно его руководитель», – отметила юрист.