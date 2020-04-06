Путевки работникам-предпенсионерам облагаются взносами

За счет взносов на травматизм, перечисляемых в ФСС, можно отправить в санаторий своих сотрудников из числа предпенсионеров.

Такой механизм финансирования расходов на санаторно-курортное лечение работников по мнению ФНС, изложенному в письме № СД-4-3/4938@ от 23.03.2020, не влияет на состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Следовательно, средства, выделенные ФСС на приобретение путевок для оздоровления работников предпенсионного возраста, не включаются в доходы в целях исчисления налога на прибыль организаций.

Что касается страховых взносов, то стоимость путевок на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, независимо от источника финансирования оплаты таких путевок, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.