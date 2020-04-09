Вместо отсрочки налоги могут отменить. Если к осени экономика не восстановится

Если к осени экономика так и не оправится от потрясений, налоги с бизнеса вместо отсрочки могут вообще не взимать. Такие идеи есть у Правительства.

Но это все пока в виде идей, и не факт, что это будет на самом деле.

На данный момент Путин, во время вчерашнего селектора с губернаторами, предложил накопившуюся за полгода отсрочки задолженность по налогам реструктурировать и гасить равными долями в течение года.

Но есть и идея вообще обнулить накопившуюся за время отсрочки налоговую задолженность. К ней Правительство может прибегнуть осенью, если экономика так и не восстановится.

«Обнуление фискальных платежей было бы очень рациональным решением, ведь большая часть вводимых сегодня мер, к сожалению, не имеет принципиального значения для бизнеса», – констатировал президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев (по материалам «Известий»).

Об освобождении от налогов необходимо объявить как можно скорее: бизнес считает издержки прямо сейчас и принимает решение, прекращать работу или нет. Если предприниматели будут знать, что не должны думать об отчислениях в ФНС, шанс того, что они продолжат работать, намного выше, констатировал эксперт.

Он также добавил, что кризис сильнее всего ударит по микропредприятиям: их число к осени может сократиться на 80–90%.