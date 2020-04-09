Борис Титов: работодателям надо дать право отправлять сотрудников в отпуска с оплатой 12 130 руб.

Тот, кто сохраняет рабочие места, должен быть главным реципиентом экономической помощи от государства. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он отметил, что в этом направлении много проблем.

«Власть не дала сценария развития событий, предприниматели не знают, что делать. Денег на выплату заработной платы нет, но над ними висит меч закона. Статья 5.27 КоАП — штрафы за задержку зарплаты от 20 до 30 тыс. руб. А если повторно (достаточно три месяца платить зарплату лишь частично) — грозит уже статьей 145.1 УК РФ, по которой может быть назначено заключение сроком до 3 лет», — добавил Титов.

«Мы предлагаем правительству, во избежание увольнений на предприятиях, разрешить работодателям отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц, — заявил уполномоченный. — Если требовать зарплаты полностью, то ее может вообще не оказаться, потому что предприятия уйдут в банкротства».