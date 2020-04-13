Тренеры-ИП и самозанятые остались без работы, без денег и без права на пособие по безработице

Люди разных профессий сейчас стали создавать петиции на сайте Change.org с просьбой к властям помочь им материально.

Дело в том, что многие, фактически оказавшиеся без работы, не могут претендовать на получение статуса безработного и обещанного Президентом пособия в размере МРОТ.

Дело в том, что зачастую (и это далеко не секрет) люди работали в статусе ИП или самозанятых.

Например, такая ситуация характерная для спорта. Многие тренеры работают как ИП или как самозанятые граждане.

«Для нас нет никаких мер поддержки со стороны государства. Просто сидите дома в режиме повышенной готовности и ешьте консервы весь ближайший месяц, а может и более...», — сетует автор петиции, размещенной в Интернете.

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Автор петиции пишет, что даже тренеры в штате спортивных клубов оказываются в сложной ситуации — большинству предлагают уйти в отпуск за свой счёт, а если не согласны, то увольняйтесь по собственному желанию...

Даже тренеры в программе «Московское долголетие» остались без какой-либо компенсации и поддержки, тренировки приостановили и всем просто сказали «спасибо!».

«На что жить тренерам, оставшимся без работы, и почему они не имеют права на пособие по безработице?», — вопрошает мужчина.

В петиции содержится требование утвердить условия социальной поддержки не только для безработных, но и для ИП и самозанятых в сфере спорта, которые не могут продолжать работать по причине приостановки деятельности.

Между тем отметим, что самозанятые физлица (не ИП) имеют право зарегистрироваться в качестве безработных. Такое разъяснение ранее дала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Напомним, ранее о проблемах самозанятых в это тяжелое время писал в своем блоге Георгий Чахидзе.