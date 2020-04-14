Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга

Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.

Источник: телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».

«ТОП-3 отмывочных схем по версии РосФинМониторинга:

1. Получение выручки от незаконного оборота наркотиков на электронные кошельки.

Характерные признаки таких транзакций:

непонятные комментарии к операциям, например, «за баком», «астрал 0,5», «твердый 1»;

числовые комментарии, похожие на номер заказа;

словосочетания похожие на адрес (например, Ленина 35 – за баком);

одинаковые и частые зачисления на кошелек с последующим быстрым выводом денег.

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Известно, что низкий показатель налоговой нагрузки является самым главным фактором сомнительного клиента. Транзитчики и обнальщики не любят налоги платить. Для увеличения налоговых отчислений делаются платежи на счет бюджетных расчетов «40101», но с указанием заведомо неверных реквизитов. Денежные средства возвращаются обратно на счет компании, а формальная сумма отправленных платежей увеличилась.

3. Использование уязвимостей в антиотмывочных автоматизированных системах. Например, самая популярная схема обналички – это перевод денег со счета юридического лица или ИП на счет физического лица. Почти все системы настроены на выявления таких операций по балансовым счетам получателя-физического лица («40817» или «423»). Однако, хитрые товарищи в качестве счета получателя указывают заведомо неверные счета (например, «401», «301»), а правильные реквизиты в назначении платежа (автомат туда не смотрит).

Банк-получатель видит у себя поступления на неверные счета, но по реквизитам из назначения платежа делает корректировку и зачисляет на правильный счет. Так обходят банковский фильтр против обналички через физ лиц».