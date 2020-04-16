Сотрудников, которые скоро будут уволены, тоже надо включать в график отпусков

Трудовой Кодекс не предусматривает предоставления в натуре неполного ежегодного оплачиваемого отпуска, т.е. пропорционального отработанному в данном рабочем году времени.

В связи с этим отпуск, независимо от времени, проработанного в рабочем году, предоставляется полным, т.е. установленной продолжительности.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/В-321 от 27.03.2020.

При этом очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается графиком отпусков, который обязателен как для работника, так и для работодателя.

В график следует вносить всех работников, состоящих с организацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут расторгнуты трудовые договоры.

Такое разъяснение дано в ответ на вопрос о невключении в график сотрудника, трудовой договор с которым истекает в январе, то есть когда заранее известно, что плановый отпуск не состоится в виду того, что к тому моменту работника в фирме уже не будет.

Минтруд также пояснил, что при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель может произвести за неотработанные дни отпуска удержание из зарплаты работника для погашения его задолженности перед работодателем.