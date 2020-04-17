Если ИП решил подарить свою нежилую недвижимость физлицу, придется заплатить НДС

ИП дарит нежилую недвижимость физлицу. Что с НДФЛ и НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/25020 от 30.03.2020.

Что касается НДФЛ, то экономическая выгода у одаряемого лица облагается НДФЛ. Но если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками, то налога не будет.

Что касается НДС, то передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией товаров.

Минфин отмечает, что передача нежилого недвижимого имущества в рамках договора дарения между ИП и физлицом подлежит налогообложению НДС в случае, если указанное имущество использовалось для предпринимательской деятельности.

В случае если указанное имущество не использовалось для предпринимательской деятельности, то при его передаче по договору дарения НДС не исчисляется.