Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

В статье, думаю опечатка: ...нельзя покидать места проживания (пребывания), кроме следующих случа...
Добрый день,Георгий Чахидзе. Вы так хорошо разбираетесь в теме самозанятые.У меня к Вам вопросы:1...
Калькулятор возьми и посчитай. А ковыряться в околоминимальной мелочи это теоретизирование, мало ...
В какую группу войдет бизнес, который занимается не только по "пострадавшим" ОКВЭД??? Хотя, навер...
На ЕНВД также как и при УСН6%. В одном месте убавили, в другом прибавится)...
Добавлю: я не считаю, что снижение взносов - это бесполезное дело. Хорошо, что снизили. Да, некот...
Так при ОСН примерно то же самое будет, как при УСН Д-Р. То есть снижение будет заметно.Оно незам...
а зачем? чтобы ваш работник просто пролежал в больнице 2 недели? Если будет тяжело он сам туда по...
Верю Максиму Шевченко , который тяжело заболел , у него 5 раз брали тесты и никакого коронавируса...
Ну, тогда за национальный вопрос! 🍷Хорошо у еврея с грузинкой получается:https://www.yout...
По телеку рассказывали, что 20% ложноположительных и 20% ложноотрицательных результатов. Такая во...
Там вообще несколько видов мутаций уже найдено - А,В,С...Это найдено, а чего еще не найдено? Кажд...
Ну болие лимение все понятно жи
Извинения приняты! )Мое настроение не ухудшалось ))
Тогда я сдаюсь и извиняюсь)))Для меня моё мнение менее ценно, чем Ваше хорошее настроение!)))...
То есть расходы на проведение тестов на короновирус тоже можно включать в расходы по прибыли? ...
Добавлю, что рекламируемые тут программы по распознаванию тоже хотят кушать, скорее если они и бу...
что такое полмиллиона пострадавших предприятий, в которых трудится более 3 млн сотрудников - это ...
не надо эту тему раскрывать
А то что гена некрасиво поступил-это сплошь и рядом.... Мог бы и сказать, пора вам на пенсию доро...
Моё, мнение для меня важно, да. Я ж его думала, хоть чуть чуть ))...
Тестируют далеко не всех.Проблема ещё и в достоверности новосибирских тест-систем....
Тема не раскрыта, кто являлся учером
я тоже помню это чудесное время - реально был стимул повышать зарплату, так как взносы в ФОТ умен...
Оно, это мнение, так важно для Вас?))))
Я против того, что мое мнение "фигня".
Все идет к введению почасовой оплаты, как в Америке. Но и не будет этой поистине творческой профе...
Сейчас вирус, который люди подхватили 15/04, самоустыдится, самоизолируется и самоубъется. Об мен...
Фигня!Вот если сосед мне зарядное устройство по нужде не даст - будет "богоизбранным", пока не от...
Всё, что изложено достоверно, столько предателей оказалось во властных структурах нашей страны! К...
дело то сделано... достаточно одного дня ...
и у нас та же проблема, основной - торговля, доп. общепит. Под этим ЮЛ работают магазин и кафе (з...
Это о роли национального вопроса в общественном мнении. ...
Так у меня пара соседей по моей оценочной шкале - не то, что "третий сорт", а так вообще - бараны...
https://www.youtube.com/watch?v=zLFhrLMrX80