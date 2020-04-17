Клерк.Ру

Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

Госдума приняла поправки в закон о персонифицированном учете, дающие право Правительству устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями сведений о трудовой деятельности.

Правительство же обязало сдавать работодателей СЗВ-ТД на следующий день после приема на работу или увольнение еще неделю назад. Несмотря на то, что таких прав у него не было.

На крупных предприятиях отчетность в ПФР придется сдавать практически каждый день.

Кроме того, на этой неделе работодателей обязали регистрироваться в базе Роструда и сдавать туда сведения об увольнениях

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