Работодателей обязали регистрироваться в базе Роструда и сдавать туда сведения об увольнениях

Опубликовано Постановление Правительства № 486 от 12.04.2020 г., обязывающее работодателей регистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» и отправлять туда информацию.

Согласно утвержденным правилам, работодатели должны направлять в базу:

сведения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП;

сведения о сокращении численности или штата работников организации или ИП;

сведения о возможном расторжении трудовых договоров;

иные сведения о занятости.

Все сведения должны отправляться на следующий рабочий день после кадрового события.

Полный перечень информации для публикации в базе должен утвердить Минтруд. Тогда мы и узнаем, что такое «иные сведения о занятости».

Постановление вступило в силу с 13 апреля. Однако еще в начале апреля Центры занятости начали рассылку о необходимости отправки сведений о приеме и увольнении.

Согласно другому постановлению, работодатели обязаны сообщать о приеме и увольнении работников в ПФР по форме СЗВ-ТД. И тоже на следующий день после кадрового события. Не многовато ли отчетности?