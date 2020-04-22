ФНС ответила на вопросы по поддержке собственников недвижимости и транспорта

Федеральная налоговая служба подготовила ответы на самые часто задаваемые вопросы по применению антикризисных мер поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества. Они изложены в письме № БС-4-21/6203@ от 14.04.2020..
Так, на федеральном уровне продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам: за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно и за второй квартал – до 30 декабря включительно. Эта мера распространяется на организации – субъекты среднего и малого предпринимательства, которые на 1 марта 2020 года относятся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Дальнейшая уплата этих авансовых платежей планируется поэтапно равными частями в течение года после наступления срока их уплаты.
Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен для всех организаций до 30 июня 2020 года включительно.
Также руководителям органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендовано предоставить компаниям и индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку оплаты аренды по этим объектам, меры поддержки по уплате налогов на имущество организаций, имущество физических лиц и земельного налога по данному объекту за период, на который предоставлена отсрочка.
Региональные исполнительные органы вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов (авансовых платежей по налогам), если Правительством РФ указанные сроки не продлены либо предусмотрены более ранние сроки их уплаты.
Законами субъектов РФ (по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и в городах федерального значения – по земельному налогу) и нормативными актами представительных органов муниципальных образований (по земельному налогу) могут предусматриваться дополнительные налоговые льготы, в т.ч. собственникам объектов недвижимости, снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку оплаты аренды.