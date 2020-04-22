ФНС ответила на вопросы по поддержке собственников недвижимости и транспорта

Федеральная налоговая служба подготовила ответы на самые часто задаваемые вопросы по применению антикризисных мер поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества. Они изложены в письме № БС-4-21/6203@ от 14.04.2020..

Так, на федеральном уровне продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам: за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно и за второй квартал – до 30 декабря включительно. Эта мера распространяется на организации – субъекты среднего и малого предпринимательства, которые на 1 марта 2020 года относятся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Дальнейшая уплата этих авансовых платежей планируется поэтапно равными частями в течение года после наступления срока их уплаты.

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Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен для всех организаций до 30 июня 2020 года включительно.

Также руководителям органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендовано предоставить компаниям и индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку оплаты аренды по этим объектам, меры поддержки по уплате налогов на имущество организаций, имущество физических лиц и земельного налога по данному объекту за период, на который предоставлена отсрочка.

Региональные исполнительные органы вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов (авансовых платежей по налогам), если Правительством РФ указанные сроки не продлены либо предусмотрены более ранние сроки их уплаты.

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Законами субъектов РФ (по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и в городах федерального значения – по земельному налогу) и нормативными актами представительных органов муниципальных образований (по земельному налогу) могут предусматриваться дополнительные налоговые льготы, в т.ч. собственникам объектов недвижимости, снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку оплаты аренды.