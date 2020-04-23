Второй пакет мер поддержки бизнеса. 80 млрд на прямую помощь бизнесу

Сегодня на заседании Правительства обсуждались в том числе и меры поддержки для бизнеса. В частности, что поручал Путин по прямой помощи бизнесу.

Что говорил Мишустин.

По безвозмездной прямой помощи бизнесу

«Эти средства компании смогут направить на выплату заработной платы, а также на решение других неотложных задач. По прогнозу Министерства финансов, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около 1 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, а общий объём расходов превысит 80 млрд рублей. Такую поддержку получат те, кто сохранят не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом 2020 года».

На «Клерке» вчера писали, что эти 12130 рублей – это не прибавка к зарплате для сотрудников.

По беспроцентному кредитованию

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«Также мы расширяем программу беспроцентного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей. Сейчас она охватывает только малые и микропредприятия, а теперь такими кредитами смогут воспользоваться икомпании из тех же секторов экономики».

Интересно, а кому проще сохранить в это непростое время занятость? Крупным компаниям или малым?

«Для этого скорректированы Правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости. На эти цели мы дополнительно выделим 3,5 млрд рублей. В итоге, по данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей».

Выделяются большие деньги. Главное, чтобы они до адресатов дошли.

«75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями «ВЭБ.РФ». Мы установили минимум по доле малых и средних компаний в общем объёме кредитных договоров – не менее 40%. А также запретили взимать различные комиссии, сборы и иные платежи с таких договоров, за исключением штрафных санкций в случае их неисполнения».

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Также ЦБ снизил комиссию за эквайринг до 1%.

«Рассчитываем, что эти и другие шаги, которые мы предпринимаем, позволят гражданам сохранить рабочие места, а бизнесу – легче пройти нынешний непростой период» – сказал премьер.

Это все так называемый второй пакет поддержки бизнеса. Вчера глава Минэко анонсировал разработку третьего и четвертого пакетов.