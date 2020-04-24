Клерк.Ру

Налоговая прислала «письмо счастья». С переплатой

Пятница одна для всех. Даже для налоговиков, которые, вместо требования что-нибудь уточнить, предоставить, или вообще явиться на разговор, присылают сообщение о переплате.

Это в «Красный уголок бухгалтера» прислала подписчица.

«Кому-нибудь такое письмо счастья приходило? Как на это реагировать и надо ли? Декларацию сдала и оплатила 27.03., в п/п всё правильно, за 4 квартал 2019».

А вот что пришло:

налог

А вот что пишут в коментариях:

  • «О! Второй раз в жизни вижу, что фнс сработала по переплате как в НК указано. Вы можете подать заявление на возврат или зачёт».
  • «Раньше часто приходили про переплаты, особенно на 1-5 копеек. Один раз пришло, что мол у вас есть переплата, по которой на 31 декабря истёк срок давности 3 года, поэтому вы должны написать нам письмо об отказе от этой суммы в пользу бюджета».
Топикстартер по этому поводу тоже написала:

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  • «Я впервые такое вижу... сроки очень смущают: за 2020г. со сроком уплаты 09.01.20. Откуда они все эти даты взяли? Реально то переплаты нет. Сумма за 4 кв.19. И главное – что они курят?».
На что другая подписчица отвечает:

  • «Это не они, это так у них программа считает».
И подытожим:

  • «Это новая обязанность сообщать о переплате по налогам. Если не ошибаюсь это действует с октября 2019 г».
Смотрите на «Клерке» пятничную подборку мемов. На злобу дня.

А ПФР, кстати, тоже стал рассылать письма об уточнениях, требованиях пояснений и прочем.

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