Силуанов сказал, что для поддержки людей резервов достаточно. Но будут ли раздавать деньги людям?

Министр финансов пообещал продолжать поддержку россиян если пандемия будет затягиваться. Причем, столько, сколько потребуется.
«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей», – сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
К примеру, на «Клерке» недавно писали, что на данный момент запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%.
«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», – подчеркнул он.
Правда, по поводу прямой финансовой помощи населению уже несколько высокопоставленных политиков высказывались отрицательно.
Так, Набиуллина сказала, что «это приведет к взрыву инфляции».
«Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП) дополнительных ресурсов – как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики», – сказал он.
Для этого Минфин возьмет около двух триллионов рублей из ФНБ, а также привлечет около одного триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется.
Использованы материалы «РИА Новости».