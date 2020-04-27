Силуанов сказал, что для поддержки людей резервов достаточно. Но будут ли раздавать деньги людям?

Министр финансов пообещал продолжать поддержку россиян если пандемия будет затягиваться. Причем, столько, сколько потребуется.

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей», – сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

К примеру, на «Клерке» недавно писали, что на данный момент запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%.

«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», – подчеркнул он.

Правда, по поводу прямой финансовой помощи населению уже несколько высокопоставленных политиков высказывались отрицательно.

«Внутри бюджета мы направим около 2,8% (ВВП) дополнительных ресурсов – как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики», – сказал он.

Для этого Минфин возьмет около двух триллионов рублей из ФНБ, а также привлечет около одного триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется.

Использованы материалы «РИА Новости».