Работодатель хочет бухгалтеру на удаленке снизить зарплату на 50% задним числом. Просто поставил перед фактом

И снова из «Красного уголка бухгалтера». Вопрос от подписчицы, которой работодатель преддожил задним числом сократить трудовые обязанности и зарплату наполовину.

«Хоть и работаем удаленно весь апрель, на полную мощь, где то доделываешь работу утром рано, вечером до полуночи. И приходит письмецо от работодателя с просьбой написать задним числом от 30 марта (ибо у него издержки) следующего содержания, что в связи с тем, что в домашних условиях невозможно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с ТД, просим сократить рабочее время на 50% и зарплату соответственно тоже на весь апрель. Под конец апреля, это нормально? У кого аналогично?»

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Выходит, люди даже на удаленке выкладываются на полную, порой даже больше работают, чем в офисе. А что, ехать не нужно, время не теряется на дорогу. А им такое.

Мнения комментаторов разделились.

Например, кто-то порекомендовал «предложить и отчетность сдать на 50%». Или «просто сократить результат работы на 50%? Ровно половину отдать и пусть думает?»

Кто-то сказал, что это просто незаконно:

«Сокращённый график и зарплата в размере 1/2 ставки оформляется только через соглашение сторон. А Вы можете и не согласиться»

Топикстартер ответила, что у них ничего не спрашивали. Просто поставили передфактом и потребовали написать заявления.

На что комментатор ответила:

«Сейчас у многих плохо с деньгами, но надо все оформить правильно. Нужны разборки с трудовой инспекцией руководству?».

А кто-то, наоборот, принял сторону работодателя. И написал целую петицию:

«Хоть бы кто-нибудь задумался о том, а как работодатель себя в этот момент ощущает! Он от большого желания своего Вам зарплату снижает, думаете? А к концу месяца, потому что понимание пришло, что государство наше, нам не помошник – сами крутитесь, как хотите, вот и крутимся. Как ужи на сковородке, считаем, подсчитываем, пересчитываем, сколько еще на "внутренних ресурсах" в связи с падением выручки протянет. Одно за собой другое тянет в экономике, разве вам нужно это объяснять? Вы между прочим, на дорогу и обеды не тратили. Вам сохранение ЗП пообещали, за чужой счет хорошо обещания раздавать! Вы можете, конечно, и не соглашаться, только к июлю желающих на ваше место будет пруд пруди. "Изоляция" закончится, а толпы безработных останутся. Давайте все будем реалистами».

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А кто-то тоже за работодателя, но не столь эмоционально:

«Я тоже сама предложила снизить зп на 0,25 оклада. Лучше за апрель и май меньше получить, чем с июля пойти искать работу. Пусть компания максимально снизит издержки, зато выживет».

Пожалуй, изначально часть аудитории возмутило не то, что предлагают снизить зарплату и загруженность на 50%. Хотя, еще вопрос, как посчитать загруженность бухгалтера? Вместо 8 самов 4 часа должен на связи быть? А то, что поставили перед фактом, без возможности обсудить.

Все ведь люди, все понимают что компания на ладан дышит. Но и к людям нужно относиться с пониманием, они перестать есть не могут.