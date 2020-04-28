Роструд рассказал, как подтвердить наступление ЧС и уволить работников по статье 83 ТК

В Роструд поступила жалоба на работодателя от бухгалтера аутсорсинговой компании, которую уволили по п.7 ст. 83 ТК.
Напомним, эта статья предполагает увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Конкретно в пункте 3 описано следующее обстоятельство:
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ.
Законно ли это, спрашивает женщина? Отвечая на этот вопрос бухгалтера, Роструд приводит в пример строителя.
Вот дословный ответ Роструда:
На основании протокола Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20 марта 2020 г. № 3, распоряжения ТПП РФ от 20.03.2020 с 23 марта по 1 сентября 2020 года региональным ТПП предоставлено право выдавать сертификаты о форс-мажоре по внутрироссийским сделкам.
Таким образом, для увольнения, например, строителя по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ его работодателю необходимо получить сертификат о форс-мажоре по соответствующему строительному контракту.