Роструд сообщил о наличии более 1 млн вакансий

Работодатели разместили, а также подтвердили актуальность около 1 млн вакансий по всей стране за прошедший месяц, более 100 тыс. рабочих мест — в сфере здравоохранения. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роструда.

«Работодатели продолжают поиск сотрудников. За прошедший месяц на портале „Работа в России“ работодатели разместили, а также подтвердили актуальность около 1 млн вакансий по всей стране», — цитирует руководителя Роструда Михаила Иванкова ТАСС.

Более 300 тыс. вакансий размещено на портале в сфере производства. Ищут инженеров, слесарей, токарей, фрезеровщиков, технологов, электромонтажников. Водители, машинисты, механики требуются работодателям в сфере транспорта — всего более 70 тыс. различных предложений. Также в специалистах нуждается сфера здравоохранения: более 100 тыс. рабочих мест по всей России. Медучреждения ищут медсестер, санитаров, врачей разных специализаций.

Среди предложений есть вакансии для удаленной работы. Работодатели ищут менеджеров по продажам, финансовых агентов, сотрудники также требуются в интернет-магазины.