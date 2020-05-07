Рестораны откроются в последнюю очередь. Так сказал Собянин

Кафе и рестораны, которым сейчас разрешено работать навынос и в режиме доставки, будут открыты в Москве в последнюю очередь.

Об этом Собянин заявил на вчерашнем совещании с Путиным.

«Вот это будет открыто в последнюю очередь. Почему? Потому что если предприятия – это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц» – сказал он.

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